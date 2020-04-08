В неделю Латвии нужно более 600 000 масок, 200 000 респираторов и 100 000 комбинезонов

Каждую неделю Латвии необходимы более 600 000 хирургических масок и 200 000 респираторов, сообщил на пресс-конференции заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы, лейтенант-полковник Мартиньш Балтманис.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Нужны также 100 000 защитных комбинезонов и остальные средства защиты в несколько меньших объемах.

По его словам, средства защиты распределяются в Латвии по 13 приоритетным сферам. На первом месте стоит сфера здравоохранения, на втором центры социального ухода, находящиеся в подчинении Минблага, на третьем — самоуправления. Если посмотреть в процентах, в 40% всех средств защиты и дезинфекторов нуждается сфера здравоохранения, в 37% — Министерство благосостояния.

Что касается самоуправлений, то сейчас 57% их нужд составляют именно маски.

Известно, что есть 98 получателей средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, но самоуправления не включены в этот список.

По словам Балтманиса, сейчас закупается десять разновидностей средств защиты и десять дезинфекторов разного вида — и для поверхностей, и для рук.

Как сообщил государственный секретарь Минобороны Янис Гарисонс, 8 апреля планируется подписать два договора о поставках медицинских масок. Он выразил надежду, что уже завтра, 9 апреля, в Латвию будет доставлен груз из 1,5 млн масок.

Предполагается, что уже сегодня Государственный центр оборонно-военных объектов и закупок может подписать договор о поставках 50 000 респираторов, а уже завтра они могут быть доставлены в Латвию.

"Если мы получим этот объем, то на полторы недели наши потребности будут обеспечены. Если придут еще и те грузы, которые ранее заказала Национальная служба здравоохранения, то фактически будут обеспечены резервы на месяц", — сказал Гарисонс.