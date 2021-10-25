В неделю введения локдауна в Латвии немного снизились темпы вакцинации

На прошлой неделе, когда правительство ввело локдаун в Латвии, в стране немного снизился темп вакцинации от Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На прошлой неделе (18-24 октября) в Латвии прививку от коронавируса получили 78 207 человек, в среднем в день - 11 173 человека. Это на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей (11-17 октября), когда в Латвии вакцину в среднем ежедневно получали 11 955 человек. Впрочем, на неделе с 11 до 17 октября по сравнению с предыдущей неделей темп вакцинации увеличился более чем в полтора раза. Последние недели октября по темпам вакцинации остаются рекордно высокими с начала июля.

В воскресенье вакцину от Covid-19 получили не менее 2132 человек. Первую дозу - 1089 человек, завершили вакцинацию - 319 человек, а 667 получили однокомпонентную вакцину Johnson&Johnson. Еще 57 человек получили уже третью дозу вакцины для усиления иммунитета. Эти данные смогут быть дополнительно скорректированы, потому что многие медучреждения вносят данные в систему вакцинации с задержкой на несколько дней.

На данный момент, в Латвии от Covid-19 вакцинированы 1 095 128, а полностью завершили курс вакцинации - 973 762, то есть 51,7% жителей страны. Третьей дозой в Латвии вакцинировано 5062 человека или 0,26% жителей.

При делении на возрастные группы населения следует, что процесс вакцинации завершили 60,6% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,9% лиц в возрасте старше 12 лет. Вакцинацию детей до 12 лет на данный момент в Европе пока не проводят.

Для использования в ЕС сейчас одобрено четыре вакцины от коронавируса - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако вакцина AstraZeneca в Латвии сейчас фактически не используется.