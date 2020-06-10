В некоторых латвийских водоемах вода прогрелась до +21 градуса

Из-за жаркой погоды в Латгале и местами в Видземе вода в водоемах прогрелась до +19..+21 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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До +21 градуса прогрелась вода в реках Айвиексте и Резекне, местами в Даугаве, при этом температура воды в Даугаве у Екабпилса и Даугавпилса составляет около +15 градусов.

В крупнейших озерах самая теплая вода утром в среду была возле Алуксне - +19 градусов.

В большинстве рек и озер Латвии температура воды составляет +14..+19 градусов, в море +10..+15 градусов.