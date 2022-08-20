В некоторых отделениях УДГМ можно будет оформить паспорт и eID-карту в субботу

Учитывая высокий спрос на удостоверяющие личность документы, характерный для летнего периода, Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) в восьми отделениях в порядке живой очереди обеспечит в определенные субботы оформление и выдачу документов, удостоверяющих личность граждан и неграждан - паспортов и eID-карт, сообщили в управлении.
В Рижском 1-м отделении УДГМ услуга будет доступна сегодня, 3 сентября и 17 сентября.
В Рижском 2-м отделении управления услуга будет доступна сегодня и 17 сентября.
В Тукумском, Салдусском и Валмиерском отделениях услугой можно воспользоваться сегодня.
В Елгавском отделении услуга будет доступна 3 и 17 сентября.
Даугавпилсское и Екабпилсское отделения будут обслуживать желающих 10 сентября.
Указанные территориальные отделения УДГМ будут принимать клиентов с 8:00 до 16:00.
Услуги будут предоставляться в порядке живой очереди без предварительной записи. Клиентам, прибывшим для получения услуги, будет выделено определенное количество номеров, и каждый клиент, имеющий номер, будет обслуживаться в соответствии с его порядковым номером в очереди.
Для успешного оформления нового паспорта и/или eID-карты необходимо принести с собой старый документ, удостоверяющий личность, который затем нужно будет сдать в отделение.
Управление напоминает, что при оформлении паспорта или eID-карты на ребенка не является обязательным присутствие ребенка до девяти лет включительно, а именно: ребенок с родителем должен прийти в отделение только один раз, например, только в момент получения изготовленных документов. В таком случае для оформления документа на ребенка без его присутствия необходима фотография ребенка, сделанная в фотосалоне, которую родитель предъявляет специалисту по работе с клиентами отделения УДГМ.
Принимая во внимание увеличение числа случаев заражения Covid-19 в стране, УДГМ призывает в своих отделениях использовать маски для лица.