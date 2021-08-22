В некоторых районах Видземе уже наступила метеорологическая осень

В некоторых районах Видземе с 18 августа среднесуточная температура воздуха уже не достигает +15 градусов, что означает наступление метеорологической осени, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Метеорологическая осень началась 18 августа на наблюдательных станциях в Алуксне, Гулбене, Мадоне, Скривери и Зосены.

Весьма вероятно, что на многих других наблюдательных станциях, как и в стране в целом, метеорологическая осень наступит 22 августа. Она начинается после того, как по крайней мере пять дней среднесуточная температура воздуха была ниже +15 градусов.

Многолетние наблюдения показывают, что на Алуксненской и Видземской возвашенностях метеорологическая осень обычно начинается около 20 августа, а позже всего — в первые дни сентября — осень наступает на побережье открытого моря. В прошлом году метеорологическая осень на большей части территории страны началась в конце августа, а в Даугавпилсе и Риге только 17 сентября, в некоторых местах на побережье — даже позже.

В ближайшие дни и ночи температура воздуха понизится еще на несколько градусов. Ожидается, что в среду в Латвию с северо-запада придет зона осадков, местами в западной и центральной частях страны пойдут сильные дожди.

Во второй половине следующей недели в Латвию с востока поступит чуть более теплый воздух. Ночью станет теплее, но из-за облачности и дождя температура воздуха днем может держаться ниже +15 градусов.