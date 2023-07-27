В некоторых региональных больницах больше не будет помощи беременным и роженицам
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После реформы больничной сети будет прекращена медицинская помощь беременным и роженицам в Добельской больнице и Объединенной больнице Гулбене и Балви. Вместо них пациентки могут обращаться в Елгавскую и Резекненскую больницы, сообщает Министерство здравоохранения.

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Параллельно во всех больницах планируется усилить отделение неотложной медицинской помощи и приема пациентов, где в случае необходимости также будет оказываться первая помощь беременным.

В 2022 году родовспоможение было оказано в 14 517 случаях. В пяти медицинских учреждениях число родов составило менее 500 — это больница Добеле и окрестностей, Мадонская больница, Прейльская больница, объединение больниц Балви и Гулбене и Резекненская больница. При планировании доступности услуг по ведению беременности и родовспоможению необходимо учитывать территориальную доступность, отмечают в Минздраве.

При этом помощь бригад Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в связи с беременностью и родами потребовалась 1844 женщинам — им было нужно добраться до ближайшего медицинского учреждения, а 1404 женщины нуждались в помощи в связи с патологиями беременности.

По профилю травматологии и ортопедии наиболее критическая ситуация в Латгальском регионе. По сравнению с другими регионами, услуги травматолога-ортопеда жителям этого региона практически недоступны, так как ни одна из областных больниц не смогла привлечь медицинские кадры по травматологии и ортопедии. По данным СНМП, пациенты из Латгале доставляются в столичную Больницу травматологии и ортопедии или во 2-ю Рижскую больницу. В случае с Екабпилсом таких пациентов перевозят в Мадонскую больницу, которая не имеет статуса региональной больницы, но в ней работают соответствующие профессионалы.

Поэтому планируется обеспечить профиль травматологии и ортопедии в больницах более высокого, четвертого и пятого, уровня, а также в Екабпилсской региональной больнице по географическому принципу. До реализации плана эта услуга будет предоставляться Мадонской больницей, а конкретное решение будет принято позже, когда Екабпилсская региональная больница сможет обеспечить необходимые человеческие ресурсы по травматологическому профилю.

В свою очередь, на основании оценки загруженности коек хирургического профиля планируется рассмотреть вопрос о его сохранении в дневном стационаре Прейльской и Сигулдской больниц, так как количество хирургических коек в стационаре в этих больницах убыточно и не соответствует установленным критериям, отмечают в Минздраве. Хирургических пациентов планируется направлять в Даугавпилсскую региональную больницу и Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. При этом во всех больницах планируется усилить отделение неотложной медицины и приема пациентов, где будет оказываться первая помощь.

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Профиль гинекологии планируется сохранить во всех больницах, осуществляющих уход за беременными и родовспоможение. С учетом демографических тенденций и старения общества профиль внутренних болезней планируется сохранить в больницах всех уровней.

Кроме того, планируемые изменения предусматривают сохранение педиатрического профиля во всех больницах от второго до пятого уровня, которые соответствуют установленным требованиям и критериям качества. В больницах, которые не смогут выполнить требования, будет сохранена должность педиатра в отделении неотложной медицины и приема пациентов и наблюдение за пациентами. В рамках сети по сотрудничеству больниц планируется более тесное сотрудничество Детской клинической университетской больницы с региональными больницами, говорится в докладе.

В настоящее время доклад представлен на рассмотрение партнерам по сотрудничеству и социальным партнерам, а также заинтересованным министерствам. Как больницы, так и другие партнеры смогут представить свои предложения и мнения. Министерством также будут проведены индивидуальные встречи с больницами, чтобы ответить на все вопросы о планируемых изменениях, в том числе о медицинских профилях, количестве специалистов и финансах, сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, Минздрав подчеркивает, что существующая больничная сеть в Латвии будет сохранена, а изменения коснутся организации работы больниц.

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