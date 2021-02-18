В некоторых случаях ребенок может продолжить удаленное обучение даже в школе, вернувшейся к очному
Foto: LETA

Если школа вернулась к очному обучению, а родители не хотят подвергать ребенка риску, в некоторых случаях можно написать заявление о том, что некоторое время школьник побудет на домашнем обучении. Об этом рассказала министр образования Илга Шуплинска.

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В передаче RīgaTV 24 "На линии" зрительница спросила Шуплинску, может ли ребенок продолжить учиться удаленно, если родители этого хотят, а школа приняла решение возобновить очное обучение.

По словам Шуплински, все зависит от выбранной школой модели. Если в классе, например, 15 учеников и только двое выбрали учиться удаленно, понятно, что школа выбрала очную форму. Если наоборот, то все будут учиться удаленно. Если мнения родителей разделились 50 на 50, окончательное слово за директором.

"Для него это будет тяжелое решение, но если будет двое-трое, которые хотят работать удаленно, тогда будет возможно написать заявление и предупредить о том, что ребенок некоторое время побудет на домашнем обучении", — рассказала Шуплинска.

Очное обучение могут возобновить школы в тех регионах, где заболеваемость Covid-19 не превышает 200 случаев на 100 000 жителей. Сейчас это Алсунгский, Балтинавский, Цесвайнский, Дурбский, Эргльский, Яунпебалгский, Кегумский, Кулдигский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилсостский, Руцавский, Руйиенский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Тарветский и Варкавский край.

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