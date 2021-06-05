В некоторых водоемах Латвии вода прогрелась до +19 градусов

В субботу утром температура воды в море составила +9 градусов, а в некоторых реках и мелких озерах +19 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии и самоуправлений.

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В море вода прогрелась до +9..+14 градусов, местами, главным образом на западном побережье, - до +17 градусов.

+9 градусов - такая температура воды сегодня утром в порту Скулте и во многих других местах Видземского побережья. Теплее всего вода на участке от Юрмалы до Колки.

В Юрмале, согласно информации самоуправления, в пятницу после обеда вода прогрелась до +16..+18 градусов.

В Даугаве, Айвиексте, Лиелупе и Венте вода прогрелась до +15..+19. Во всех реках в Латвии температура воды выше +12 градусов, в свою очередь, в озерах она составляет +14..+19 градусов.