В некоторых водоемах Риги вода прогрелась почти до +20 градусов
Foto: F64

В некоторых местах для купания в Риге вода прогрелась почти до +20 градусов, сообщил LETA старший инспектор Департамента водной безопасности и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции Юрис Юбалтс.

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На данный момент вода самая теплая в озере Бабелиша, где ее температура достигла +19 градусов. В Кишэзерсе температура воды составляет +18 градусов, а в Вецаки, Румбуле, на Луцавсале и Кипсале — +16 градусов.

Самая холодная вода в Вакарбулли и Даугавгриве, где она прогрелась только до +15 градусов.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей выбрать для отдыха у воды одно из девяти столичных мест для купания, где работают спасатели.

В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде ежедневно с 10 до 22 часов. В свою очередь, ночью в случае необходимости помощь можно получить на шести спасательных станциях (на всех, за исключением Кипсалы и Даугавгривы), однако следует учитывать, что ночью работает меньше спасателей, чем днем.

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