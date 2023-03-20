В нескольких местах Латвии побиты рекорды температуры воздуха
Foto: LETA

В понедельник самая высокая температура воздуха была зарегистрирована в Скривери, где воздух нагрелся до плюс 14,6 градуса, свидетельствуют данные, опубликованным Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сообщению центра, в понедельник на семи станциях наблюдений были поставлены новые рекорды температуры воздуха для 20 марта. В Зилани сегодня было зарегистрировано +13,6 градусов, 13,2 градуса — в Даугавпилсе, +13,1 градуса — в Мадоне, +12,9 градуса — в Бауске, + 12,4 градуса — в Руцаве.

Тем временем в Салдусе, Добеле и Елгаве столбики термометров сегодня достигли отметки +12 градусов.

Как сообщалось, рекорд самой высокой температуры воздуха для 20 марта был зарегистрирован в 1990 году, когда воздух прогрелся до плюс 15,4 градуса в Даугавпилсе.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Покупки в интернете как в обычном магазине
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь