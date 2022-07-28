В нескольких регионах Латвии запретили выращивать генно-модифицированные культуры

В Баусском и Диенвидкурземском крае, которые появились в прошлом году, запретили выращивать генно-модифицированные культуры. Об этом говорится в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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В муниципальной думе указывают, что, согласно третьей части 22 статьи Закона об обороте генно-модифицированных организмов (ГМО), самоуправления могут запретить выращивать ГМО на своей территории и на ее части на срок от 5 лет и больше.

Бауская дума установила запрет, "чтобы обеспечить безопасный оборот ГМО-продуктов и предотвратить их негативное влияние на здоровье человека, сохранить биологическое разнообразие и способствовать развитию устойчивого сельского-хозяйства".

В думе заявили, что выращивание генетически модифицированных культур снижает конкурентоспособность производителей органических культур. Также, выращивая ГМО-культуры, неизбежно их распространение на соседние территории, поэтому биологическое сельское хозяйство несовместимо с растущими по соседству ГМО-культурами.

В связи с этим Дума на 10 лет запретила выращивание любых ГМО-культур на административной территории Бауского края. В Диенвидкурземском крае запрет установили на 20 лет — там заявили, что выращивание ГМО-культур несет потенциальную опасность для особо защищенным территориям и биотопам округа.