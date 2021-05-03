В ночь на 4 мая в некоторых местах Латвии образуется снежный покров

В ночь на вторник, 4 мая, в Латгалии и восточной части Видземе будет идти снег, временами — дождь. В некоторых местах, особенно на Алуксненской возвышенности, образуется снежный покров, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сохранится порывистый западный и северо-западный ветер, в в Латгалии и Видземе — порывами до 11-16 метров в секунду. В западных и центральных регионах страны ночью погода прояснится, осадков не ожидается. Местами в Курземе сгустится туман, а температура воздуха упадет до -1 .. + 4 градуса.

Во время праздников 4 мая самая солнечная погода ждет центральную часть страны, на северо-востоке и в Курземе прогнозируют облачность. Местами — небольшой дождь. В Курземе и Земгале ожидается ветер, в Видземе и Латгалии — умеренный западный, северо-западный, в Латгалии — порывами до 15 метров в секунду.

Воздух во вторник прогреется до +8 .. + 13 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, вечером во вторник — облачность. Ветер утихнет; температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем ​​поднимется до +12 градусов.

По прогнозам Global Forecast System, начиная с 10 мая в Латвии значительно потеплеет, а воздух в ряде районов прогреется до +22..+27 градусов. Но ненадолго.