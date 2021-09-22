В ночь на четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля
Foto: sensemaija

Местами Латвии, где небо будет ясным, температура воздуха в ночь со среды на четверг опустится на один-два градуса ниже нуля, прогнозируют синоптики.

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На большей части территории будет не выше +5 градусов, самая холодная погода ожидается в Видземе. Местами в стране будет наблюдаться туман, а на востоке Латгалии пройдет небольшой дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие.

В четверг во второй половине дня с запада Латвию начнет пересекать обширная зона осадков, поздно вечером и в ночь на пятницу по всей стране пройдет дождь.

Немного усилится южный ветер. Максимальная температура воздуха в четверг составит от +8 до +12 градусов, в Курземе — до +15 градусов.

В Риге в четверг после обеда пройдет небольшой дождь, вечером и в ночь на пятницу осадки усилятся. Ближайшая ночь будет безветренной, а температура воздуха в среднем упадет до +5 градусов, затем постепенно усилится южный ветер и максимальная температура воздуха составит +11 градусов.

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LETA

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