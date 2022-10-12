В ночь на четверг температура воздуха опустится ниже нуля

В ночь на четверг, 13 октября, местами в Латвии — главным образом в восточной части страны — температура воздуха опустится на один-два градуса ниже нуля, прогнозируют синоптики.

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В других регионах страны температура составит 0..+5 градусов, на Курземском побережье — +7 градусов. Местами ожидается туман, в Курземе могут быть кратковременные дожди. Будет дуть слабый ветер.

Четверг будет более облачным, солнечный день ожидаетя в Видземе и Латгале. Местами — кратковременные дожди. При слабом юго-западном ветре воздух днем прогреется до +9..+14 градусов.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, без существенных осадков. С утра возможен туман. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем понизится до +4 градусов, в пригороде — до 0..+3 градусов. После обеда столбик термометра поднимется до +13 градусов.