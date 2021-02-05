В ночь на пятницу подморозило до -16 градусов, днем ожидается снегопад и солнце
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В пятницу утром во многих районах Латвии идет снег, в западной и центральной части страны сильный, сообщают синоптики.

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Температура воздуха в 5 часов утра составляла от -1,6 градуса в Павилосте до -16,2 градуса в Стальгене. Высота снежного покрова — от 4 см в Руцаве и 5 см в Вентспилсе до 30 см в Дагде, 31 см в Сигулде и 33 см в Огресгалсе и Алуксне.

В пятницу на большей части страны будет идти снег, местами в западных и центральных районах, в том числе в столице — сильный снег.

Также в течение дня выглянет солнце, ветер слабый или умеренный с северо-запада. Максимальная температура составит -2..-7 градуса, в северо-восточной части страны до -10.

В Риге ожидается снегопад, временами сильный. Температура воздуха составит -5..-6 градусов.

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