В ночь на пятницу в Латвии местами пройдут очень сильные дожди
Foto: DELFI

В ночь на пятницу Латвии достигнет зона осадков, которая местами принесет очень сильный дождь, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ночь на четверг небо постепенно затянет облаками, с запада в Латвию придет зона осадков, которая принесет дожди в западные и центральные районы, местами очень сильные, также ожидаются грозы и даже град. При слабом ветре местами на западе ночью и в утренние часы туман ухудшит видимость. Ночь будет теплой, температура воздуха составит +16...+20 градусов.

В Риге в ночь на четверг будет много облаков, но осадки ожидаются только начиная с утра, при этом дождь может сопровождаться грозой. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит +19...+20 градусов.

В четверг ожидается переменная облачность, дожди пройдут преимущественно в центральных и восточных районах, местами сильные, возможно, даже очень сильные. Дождь будет сопровождаться грозой и градом, и хотя ветер будет слабым, во время грозы он станет порывистым. Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на побережье - до +18...+21 градуса.

В столице в первой половине дня еще ожидаются дожди и грозы, но после обеда небо прояснится. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +24...+25 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
No dziesmām par Ļeņinu līdz aizkustinājuma asarām. Dziesmu svētku atmiņas
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā