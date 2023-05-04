К восходу солнца в пятницу температура воздуха в Латвии понизится до -1…-6 градусов, лишь местами на побережье будет чуть выше нуля.

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Синоптики прогнозируют, что местами заморозки ожидаются на протяжении восьми часов — с 23 часов вечера до 7 часов утра. 5-го, а затем и 6-го мая будут поставлены рекорды холода.

В ближайшие дни облачность будет незначительной и непостоянной, местами пройдет кратковременный снег. Ветер — северный от слабого до умеренного, днем в западной и центральной частях страны в порывах он достигнет скорости 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в пятницу не превысит +6…+10 градусов.

В Риге 5 мая ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, в первой половине дня возможен небольшой снег. Ночью будет дуть слабый северный ветер, днем его порывы усилится до 13 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью ожидается от -5 градусов местами в пригороде до +2 градусов на севере столицы; днем воздух прогреется до +7 градусов.