В ночь на среду и с утра в Латвии ожидается сильный туман

Синоптики прогнозируют, что в среду ночью и с утра во многих местах в Латвии, особенно на побережье, ожидается сильный туман.

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Также небольшой туман возможен во многих местах страны, а где-то будет ясно. День в основном будет солнечным, без осадков.

Погода сохранится безветренной или почти безветренной, ночью температура воздуха опустится до 0..-4 градусов. Местами на дорогах образуется обледенение.

После обеда воздух прогреется до +10..+13 градусов, на побережье – до +4..+9 градусов. Сохранится слабый ветер.

В Риге в ближайшие сутки также возможен туман, среда будет преимущественно солнечной. Будет дуть слабый северный ветер. Температура воздуха ночью опустится на пару градусов ниже нуля, днем поднимется до +10, а на побережье – до +5 градусов.