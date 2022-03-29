В ночь на среду местами ожидается мороз до -10 градусов
Foto: F64

В ночь на среду температура воздуха в Латвии понизится до -3...-10 градусов, прогнозируют синоптики.

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Местами возможен небольшой снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер.

Среда будет в основном солнечной, немного увеличится облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха не превысит 0…+4 градуса.

В Риге в ночь на среду возможен небольшой снег, днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, в пригородах — до -7 градусов, днем — до +2 градусов.

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