В ночь на среду местами ожидается мороз до -10 градусов

В ночь на среду температура воздуха в Латвии понизится до -3...-10 градусов, прогнозируют синоптики.
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Местами возможен небольшой снег, дороги обледенеют. Будет дуть слабый северо-западный ветер.
Среда будет в основном солнечной, немного увеличится облачность, местами пройдет снег. Температура воздуха не превысит 0…+4 градуса.
В Риге в ночь на среду возможен небольшой снег, днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью составит -3 градуса, в пригородах — до -7 градусов, днем — до +2 градусов.
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