В ночь на субботу будет закрыто движение на участке улицы Лачплеша в Риге; продолжается возведение Rail Baltica

В связи с работами по возведению инфраструктуры Rail Baltica с пятницы, 21 июля с 20:00 и до 08:00 субботы, 22 июля, будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В это время также будет перекрыто движение на улице Калупес на пересечении с улицей Лачплеша.

BERERIX Rail Baltica завершает работы по реконструкции проезжей части улицы Лачплеша в рамках строительства Рижского центрального узла Rail Baltica. В районе железнодорожной эстакады движение организовано по одной полосе в каждую сторону до 22 июля, а непосредственно в ночь с 21 на 22 июля будут проведены работы по окончательной укладке асфальта или нанесению верхнего слоя. Во время строительных работ в ночь с пятницы по субботу улица Лачплеша на участке от улицы Сатеклес до улицы Калупес будет закрыта для движения автотранспорта.

На заключительном этапе работ компания BERERIX завершит строительство тротуара и велосипедной дорожки с западной стороны, а после укладки асфальта на пешеходном переходе на улице Калупес будет установлен светофор. В целях обеспечения безопасного проведения строительных работ и минимизации воздействия на поток дорожного движения в городе проводить работы по окончательной укладке верхнего слоя асфальтобетона планируется в ночное время с 22.00 до 6:00 утра

В августе или сентябре, согласно срокам, предусмотренным технологическим процессом, на проезжую часть улицы Лачплеша планируется нанести горизонтальную разметку. BERERIX также планирует проводить эти работы в ночное время, полностью перекрывая движение на этом участке улицы Лачплеша. Железнодорожный путепровод на улице Лачплеша и реконструкция улицы в рамках проекта Rail Baltica будут завершены горизонтальной разметкой.

Работы по благоустройству в районе эстакады Rail Baltica на улице Лачплеша, которые не повлияют на организацию движения (посадка озеленения, прокладка дорожки улицы Лачплеша к Центральному вокзалу и строительство элементов, разграничивающих проезжую часть) будут реализованы в 2024 году.

BERERIX призывает водителяй и горожан следить за указателями, размещенными в городской среде, и вовремя планировать маршрут движения, чтобы добраться до выбранного пункта назначения. Застройщик обеспечит размещение соответствующих дорожных знаков.

В результате строительства трассы Rail Baltica функциональность улицы Лачплеша будет повышена, будут созданы две полноценные автомобильные полосы в каждом направлении. Велосипедисты смогут использовать современную широкую велодорожку с двусторонним движением, а поток пешеходов будет организован безопасным образом, соответствующим главной улице - в том числе за счет создания безопасного пешеходного перехода, регулируемого светофорами. В будущем люди с нарушениями зрения смогут передвигаться по тактильной дорожке от улицы Лачплеша до Рижского центрального железнодорожного вокзала.