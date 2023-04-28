В ночь на субботу ожидаются заморозки, начало мая будет прохладным

На следующей неделе в Латвию снова придет холодный воздух, временами ожидаются осадки, прогнозируют синоптики.

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В эту субботу, 29 апреля, будет светить солнце, вечером в западной и центральной частях страны пройдут кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха на рассвете местами понизится до -1..-3 градусов, днем ​​повысится до +10..+15 градусов.

В ночь на воскресенье в восточные районы придут дождевые тучи, день ожидается преимущественно солнечным, в Латгалии по-прежнему будет идти дождь, ожидается сильный западный ветер. Температура воздуха ночью не опустится ниже +2..+7 градусов. Максимальная дневная температура до +7 градусов на побережье и до +14 градусов — в Селии.

В понедельник, 1 мая, солнце иногда будет закрывать облака, поэтому в некоторых регионах Видземе и Латгалии пройдут кратковременные дожди. На большей части территории страны температура воздуха ночью понизится до +1..-3 градусов, днем воздух прогреется ​​до +11..+15 градусов. На побережье ожидается чуть более теплая ночь и более прохладный день.

Согласно актуальному сейчас прогнозу, во вторник температура воздуха повысится до +18 градусов при юго-западном ветре, но в среду опять похолодает. Временами ожидаются осадки, возможны также град и снег. В самые холодные ночи температура воздуха на большей части страны будет опускаться ниже нуля.

Потепление ожидается во второй декаде мая. Не исключено, что в середине мая уже наступит метеорологическое лето — среднесуточная температура воздуха может достигать +15 и более градусов.