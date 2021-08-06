В ночь на субботу в Балтийском море ожидаются волны до 4 метров высотой
Foto: F64

Предстоящей ночью и в субботу днем в Балтийском море ожидается сильный ветер скоростью до 20 м/сек и волны высотой до четырех метров.

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В северной части Балтийского моря в пятницу вечером ветер северо-восточный — восточный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек, ночью усилится до 9-14, порывами до 17-22 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет. Высота волны в пятницу 1-2,5 метра, в субботу 2-4 метра. В субботу с утра пройдет дождь, днем есть опасность грозы. Видимость от хорошей до умеренной.

На Финском заливе в пятницу ветер северо-восточный — восточный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек, ночью усилится до 9-14, порывами до 17-22 м/сек. Высота волны в пятницу 1-2,5 метра, в субботу 1,5-3 метра. В субботу с утра пройдет дождь, днем есть опасность грозы. Видимость от хорошей до умеренной.

В северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамери в пятницу и в ночь на субботу ветер северо-восточный — восточный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет до 5-9 м/сек. Высота волны в пятницу 1-2,5 метра, в субботу 1,5-3 метра. В субботу с утра пройдет дождь, днем есть опасность грозы. Видимость от хорошей до умеренной.

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LETA

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LETA
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