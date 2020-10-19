В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время
Foto: Shutterstock

В ночь на воскресенье, 25 октября, в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад будет произведен переход на зимнее время, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства экономики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4.00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время — в последнее воскресенье марта в 3.00, когда часы переводятся на один час вперед.
На летнее время Латвия вернутся 28 марта 2021 года.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

Два года назад Еврокомиссия предложила отменить обязательный переход на летнее и зимнее время и передать этот вопрос в ведение стран ЕС. Согласно этому предложению, в последний раз стрелки часов планировали переводить в 2019 году. Но окончательное решение так и не было принято, поэтому часы продолжаются переводить.

Напомним, что 14 августа 2018 года Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

38

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Министерство экономики Еврокомиссия Кабинет министров Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Что привезти на память из Вентспилса
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна