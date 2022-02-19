В ночь на воскресенье не будут генерироваться новые сертификаты Covid-19

В ночь с субботы на воскресенье в Латвии не будет доступна электронная система здравоохранения "E-veselība" и не будут генерироваться новые сертификаты "Covid-19", сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

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В эти выходные планируется отключение электронной системы здравоохранения, "связанное с техническими работами по оптимизации системы для ускорения обработки данных и производительности системы".

Система "E-veselība", включая электронные рецепты, электронные листы нетрудоспособности, электронные направления, записи о вакцинации против "Covid-19", не будет доступна с 22:00 субботы до 10:00 воскресенья. НСЗ обращает внимание на то, что в этот период нельзя будет создать новые цифровые сертификаты "Covid-19" на сайте www.covid19sertifikats.lv, так как данные в системе будут недоступны. На сканирование QR-кодов сертификатов и работу мобильного приложения "Covid19Verify" это не повлияет.

В течение указанного времени электронная система здравоохранения будет недоступна как населению, так и персоналу медицинских учреждений и аптек. Поэтому жителей призывают получить электронные рецепты и приобрести необходимые лекарства своевременно. Если лекарство необходимо приобрести во время технических работ, врач должен предварительно выписать бумажный рецепт.

Если жителю потребуется открыть электронный лист нетрудоспособности в ночь на 19 февраля, например, при поступлении в больницу в экстренной ситуации, врач имеет право сделать это в течение следующих пяти рабочих дней с указанием первого дня периода нетрудоспособности в электронной системе здравоохранения.

НСЗ не исключает возможных нарушений в работе системы "E-veselība" и после 10:00 воскресенья - до утра понедельника.