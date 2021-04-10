В ночь на воскресенье ожидается мороз до -5 градусов

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии упадет до 0..-5 градусов, и только в части Латгалии будет несколько градусов выше нуля, прогнозируют синоптики.

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Местами ожидается туман, изморозь, на дорогах возможно обледенение. На юге Латгалии пройдет небольшой дождь. Ветер стихнет.

Днем на большей части территории страны будет облачно, в некоторых местах — в основном в Курземе — пройдет небольшой дождь. Ветер слабый и умеренный с юго-востока, воздух прогреется до +5..+13 градусов.

В Риге ожидается преимущественно ясная ночь, днем небо закроют тучи, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -1 градуса, в пригородах до -4 градуса, днем будет колебаться в районе +10 градусов. Ветер слабый, во второй половине дня — умеренный юго-восточный ветер.