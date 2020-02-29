В ночь на воскресенье ожидаются осадки в виде дождя и снега

В ночь на воскресенье в Латвии с запада начнет усиливаться облачность, ожидаются осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Днем осадки постепенно прекратятся, выглянет солнце. Усилится южный ветер, который перейдет в юго-западный. На побережье его порывы могут составить до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+3 градуса, днем воздух прогреется до +4..+9 градусов.

В Риге ночью и завтра в первой половине дня временами ожидаются осадки — преимущественно в виде дождя. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах составит до 13 метров в секунду, температура повысится до +8 градусов.