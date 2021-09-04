В ночь на воскресенье ожидаются заморозки
Foto: Picjumbo

В ночь с субботы на воскресенье минимальная температура воздуха в Латвии составит -1…+5 градусов, на побережье местами до +9 градусов, прогнозируют синоптики.

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На верхнем слое травы ожидаются заморозки. Будет дуть слабый ветер. Возможны кратковременные дожди, однако в целом по стране будет малооблачно.

Днем облака частично закроют небо, при этом осадков в основном не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +11…+15 градусов.

В воскресенье в Риге временами будет идти дождь, возможен сильный дождь, гроза и град. Во второй половине дня осадков не ожидается. Будет дуть северный и северо-западный ветер — от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +6 градусов, а днем достигнет +13 градусов.

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LETA

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LETA
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