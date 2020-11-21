В ночь на воскресенье в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и метель

В субботу вечером и в ночь на воскресенье южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 14-19 метров в секунду, на западном побережье Курземе и побережье Видземе ожидаются порывы до 23-26 метров в секунду, прогнозируют со ссылкой на Global Forecast System синоптики.

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В Курземе пройдут сильные дожди, а в Видземе и Латгале возможна метель. Температура воздуха составит -1..+4 градуса, в Курземе — +7..+10 градусов.

В воскресенье в Латгале будет преимущественно облачно, на остальной территории страны выглянет солнце. Местами ожидается кратковременный дождь и град. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 16 метров в секунду, на побережье — до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от +6..+9 градусов в Латгале до +2..+5 градусов на востоке Видземе.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидаются осадки, южный, юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 18 метров в секунду. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +8 градусов днем.