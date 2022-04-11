В ночь на вторник местами в Латвии образуется туман, а днем будет тепло

Во вторник ночью и с утра местами в Латвии образуется туман, обещают синоптики. В начале ночи в центральной и восточной частях страны ожидаются также осадки. Местами дороги будут скользкими. Будет дуть умеренный ветер, температура воздуха опустится до +2..-3 градусов.

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День ожидается по-весеннему сухим и солнечным. Будет дуть небольшой ветер, в Латгале — умеренный северо-западный. Воздух прогреется до +9..+12 градусов, на побережье — до +3..+8 градусов.

В Риге во вторник утром также будет возможен туман, днем прояснится. Будет дуть медленный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и с утра будет около нуля, днем воздух прогреется до +8 градусов, а на севере города у моря — до +4 градусов.