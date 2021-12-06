В ночь на вторник температура воздуха местами упадет ниже — 20 градусов; завтра морозно и безветренно

В ночь с понедельника на вторник на большей части территории Латвии температура воздуха понизится до -15..-25 градусов. Самые сильные морозы ожидаются в Видземе, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Максимальная температура воздуха во вторник — в пределах -5..-15 градусов.

Ветер будет слабым. Ожидается и безветренная погода. Однако ухудшится качество воздуха, особенно в жилых районах, где используется дровяное отопление.

Местами ожидаются облачность и снег. На побережье локально возможна сильная метель, прогнозируются туман и мороз.

В Риге во вторник осадки маловероятны, ожидаются слабый ветер и безветренная погода. Минимальная температура воздуха в столице — около -20 градусов. Днем температура воздуха будет ниже -10 градусов.