В новогодний вечер праздничное освещение в парках Риги выключат в 18 часов
Foto: F64

Чтобы способствовать празднованию Нового года дома и снижению риска скопления людей, в канун Нового года, 31 декабря, праздничное освещение рижских парков можно будет посмотреть до 18 часов, сообщило управление по связям с общественностью Рижской думы.

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31 декабря в 18:00 на пешеходных тропах в парках Анниньмуйжа и Вец-Анниньмуйжа, в Плявниекской березовой роще, в Дзегужкалнсе, в парке Эбельмуйжа, в Бикерниекском лесу и в парке Саркандаугава праздничное освещение будет отключено.

1 января праздничное освещение на Бикерниекской лесной тропе и в парке Анниньмуйжа продолжит работать в прежнем режиме -с 12 до 22, а в остальных парках с 16 до 22.

Во избежание риска скопления людей на освещенных тропах Бикерниекского леса и парка Анниньмуйжа дежурят сотрудники Рижской полиции самоуправления, которые регулируют поток людей.

Освещенные парки отдыха будут открыты до 10 января.

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