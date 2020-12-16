В новом году семьям с детьми будут доступные бесплатные сессии психотерапии
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Инспекция по защите прав детей со следующего года введет новую услугу - бесплатная семейная терапия для семей с детьми, сообщили Delfi в ведомстве. Жителям будут доступны два вида услуг - семейная терапия для пар с детьми и групповая психотерапия для детей от 12 до 18 лет, чьи родители живут раздельно или находятся в процессе развода.

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Проект приурочен как к пандемии коронавируса, так и глобальным изменениям в современном обществе, где люди становятся всё более занятыми. Психотерапевт Вита Карклиня отмечает, что удаленная работа провоцирует отдаление в отношениях, так как на первый план выходит злость, агрессия, непонимание и обиды. “Важно понять, что проблемы у нас всех, всех!”, - говорит Карклиня. По её словам, иногда достаточно пары сессий у психотерапевта, чтобы семья сдвинулась с мертвой точки и могла начать решать свои проблемы.

Семьям будут доступны десять консультаций у психотерапевта, услуга будет доступна во всех регионах Латвии. Информация о том, как подать заявку на бесплатную психотерапию будет в начале 2021 года опубликована на сайте инспекции, сказала представитель ведомства Лелде Аделе Цируле. Психологическая помощь будет доступна парам с детьми любого возраста, если хотя бы один ребёнок несовершеннолетний. Ограничений на тематику проблем не будет.

Проект реализуется при поддержке фондов ЕС и будет длиться год.

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