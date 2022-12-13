В новом правительстве, возможно, будет три вице-министра

Коалиционный договор предусматривает создание трех постов вице-министров, но в настоящее время не планируется выдвигать конкретные кандидатуры, сообщил один из лидеров "Нового Единства", будущий министр финансов Арвил Ашераденс.

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После запланированного утверждения правительства еще ожидается обсуждение вопроса о том, какие области или направления не охвачены, чтобы договориться, как использовать эту предусмотренную в коалиционном договоре возможность, пояснил политик.

В коалиционном договоре прямо не указано, какие партии займут соответствующие должности или при каких министерствах эти должности могут быть созданы. Однако подразумевается, что каждая из партий будущей коалиции имеет возможность выдвинуть по одному вице-министру.

В настоящее время "Новое Единство" не планирует выдвигать кандидата на пост вице-министра, подчеркнул Ашраденс.

Как сообщалось, ранее прозвучало, что "Объединенный список" может получить возможность предложить кандидатуру на пост заместителя потенциального министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение).