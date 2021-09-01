В новом учебном году за парты в 672 школах сядут почти 220 000 учащихся

В новом учебном году в 672 учреждениях образования за парты сядут 218 773 учащихся, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

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Эти данные еще будут уточнены после 5 сентября, когда школы введут информацию о количестве учащихся в государственную информационную систему образования.

В новом учебном году в Латвии будут работать 40 начальных, 235 основных и 277 средних школ, в том числе гимназий, а также 44 специальных образовательных учреждения, по одной вечерней и заочной школе и три учреждения профессионального основного и среднего образования.

В этом году в Латвии реорганизованы по крайней мере 33 школы, а пять школ ликвидированы.

С нового учебного года в школах возобновляется очная учеба, однако школьники должны иметь сертификаты о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или каждую неделю сдавать тест на коронавирус. Если учащийся или родители отказываются от тестирования, учащиеся основной школы могут обучаться дома, а в средней школе образование больше не является обязательным.

Каждая школа прикреплена к определенной лаборатории, которая обеспечивает тестирование. У учащихся берут на тестирование слюну.

Привитые или переболевшие коронавирусом дети и сотрудники образовательных учреждений, имеющие соответствующий сертификат, тесты сдавать не должны.