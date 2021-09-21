В ноябре может быть введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий
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С 1 ноября может вступить в силу требование об обязательной вакцинации для работников здравоохранения, образования и учреждений социального ухода, заявил во вторник на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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Также он не исключил, что подобное требование может быть введено и для работников других сфер, если будет принято такое решение.

По словам Павлютса, в вышеупомянутых сферах в переходный период с 11 октября до 1 ноября можно будет работать с 72-часовым тестом на Covid-19, но оплачивать тесты должны будут сами работники, за исключением случаев, когда начат процесс вакцинации.

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LETA

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LETA

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Вакцинация Даниэл Павлютс
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