В ноябре подано 643 жалоб на подозрительные больничные листы — это больше, чем за весь прошлый год
Foto: DELFI

15 ноября невакцинированных сотрудников можно отстранить от выполнения рабочих обязанностей без сохранения зарплаты. С тех пор, как правительство приняло такое решение, в Инспекцию здоровья (VI) стали поступать заявления работодателей о, возможно, необоснованно выданных больничных листах.

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Меньше, чем за месяц, инспекция получила заявления о 643 сотрудниках – это в два раза больше жалоб, чем ранее поступило за год.

В 2019 году было получено всего 349 таких заявлений, а в 2020 году – 361, рассказала руководительница инспекции Анита Слокенберга в передаче Spried ar Delfi.

В одном случае некое учреждение обратилось в инспекцию с заявлением о выдаче больничных листов 181 сотруднику, что это за предприятие – не уточняется.

Если обнаружено нарушение при выдаче больничного листа, врача могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф в размере от 140 до 1400 евро.

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