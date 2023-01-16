В ноябре в Латвии была зарегистрирована самая низкая рождаемость за годы независимости

В ноябре прошлого года в Латвии было зарегистрировано 1053 новорожденных, что является самым низким показателем месячной рождаемости за годы независимости, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления, которые обобщаются с января 1995 года.

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В число пяти месяцев с самой низкой рождаемостью вошли четыре месяца 2022 года — помимо ноября, также октябрь, когда в Латвии родилось 1192 ребенка, февраль — 1214 детей, апрель — 1260 детей, а также ноябрь 1997 года, когда в Латвии было зарегистрировано 1263 новорожденных.

В целом за 11 месяцев прошлого года в Латвии было зарегистрировано 14 466 новорожденных, что на 10% или 1616 меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Наибольшее количество новорожденных было зарегистрировано в июне — 1452, что на 5,1% меньше, чем в июне 2021 года.

За 11 месяцев 2022 года в Латвии родилось 7407 мальчиков, что на 10,3% меньше, чем за 11 месяцев 2021 года, и 7059 девочек, что на 9,8% меньше.

За этот период в Латвии умерло 27 379 человек, что на 13,3% или 4213 меньше, чем за 11 месяцев 2021 года.

Таким образом, число умерших за 11 месяцев прошлого года превысило число новорожденных на 12 913, в то время как за соответствующий период 2021 года — на 15 510.

За 11 месяцев 2022 года в Латвии было зарегистрировано 11 429 браков, что на 7,5% или 802 брака больше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 декабря прошлого года население Латвии составляло 1,893 млн человек.