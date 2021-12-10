В ноябре в Латвии клинически подтвержден первый в этом сезоне случай гриппа

На неделе с 22 по 28 ноября в Риге в практике семейного врача подтвержден первый случай сезонного гриппа. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В Латвии, как и в других европейских странах, в период с 4 октября по 5 декабря большой активности гриппа не наблюдается, что отвечает сезонному уровню заболевания.

На прошлой неделе существенно снизилось число случаев инфекций верхних дыхательных путей. Этот показатель снизился за неделю с 1 754 случаев на 100 000 жителей до 1 270,3 случаев. Однако в целом с 4 октября до 5 декабря число обращений жителей в лечебные учреждения по поводу инфекций верхних дыхательных путей, по сравнению с предыдущими сезонами, было больше. Самая большая активность наблюдалась среди детей 3-14 лет, а также в Лиепае, Гулбене и Даугавпилсе.

За прошлую неделю сократилось число пациентов, обращавшись в медучреждения с пневмонией — с 42,4 до 31,2 случаав на 100 тысяч жителей.

При проведении мониторинга эпидемий гриппа в предыдущие сезоны 2019-2020 и 2018-2019 годов Центр профилактики и контроля заболеваний

пришел к выводу, что в Латвии от 56% до 66% госпитализированных пациентов с гриппом составляли дети в возрасте до 14 лет. В случае госпитализации с гриппозной пневмонией большинство пациентов (70–90%) были старше 15 лет. Наибольшая доля смертей приходилась на пациентов старше 70 лет. Почти все умершие также страдали одним или несколькими хроническими заболеваниями.

Вакцинация против Covid-19 и гриппа может проводиться одновременно, напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний . Уга Думпис, руководитель консультативной службы по инфекционным болезням и эпидемиологии больниц Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, подчеркивает, что вакцинация против гриппа — самый эффективный способ снизить распространение гриппа и предотвратить его осложнения.

"Вакцинироваться нужно ежегодно. Вакцинация обязательна для людей старше 65 лет, для пациентов с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек и обмена веществ, а также для пациентов с иммунодефицитом или иммунодепрессией. В этом сезоне, когда в Латвии еще и пандемия Covid-19, это особенно важно", — пояснил Думпис.

Эксперт отмечает, что если вакцина против гриппа еще не получена, это можно сделать сейчас, не дожидаясь, когда в Латвии вырастет число больных гриппом. Кроме того, вакцину против гриппа можно вводить вместе с вакциной Coivd-19. "Если кто-то другой скажет вам иное, прочтите, пожалуйста, последнюю научную информацию в руководстве по вакцинации от Covid-19", — добавил инфектолог.

В этом году оплачиваемую государством вакцину от гриппа могут получить в медицинских учреждениях, пунктах вакцинации или у семейного врача: