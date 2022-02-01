В образовательных учреждениях бустерную прививку получили в среднем 34,9% сотрудников
Foto: LETA

В образовательных учреждениях бустерную прививку от Covid-19 получили в среднем 34,9% работников, сообщили в Министерстве образования и науки.

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Большинство получивших бустерную вакцину сотрудников работают в высших учебных заведениях, где их доля достигла 54,4%. Дополнительно также привиты 37,2% работников общеобразовательных учреждений и 25,2% работников дошкольных учреждений.

Среди молодежи наибольшее число вакцинированных в группе 18-летних и 19-25-летних: 91% и 82% соответственно.

Курс вакцинации прошли также 75% молодых людей в возрасте 16-17 лет и 61% — в возрасте 12-15 лет, свидетельствуют данные Министерства образования и науки.

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