В общественном транспорте больше не нужно будет покупать билет для животных
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Чтобы перевозить домашних животных на общественном транспорте Rīgas Satiksme, больше не придется покупать одноразовый билет. Такое решение принял комитет сообщения и транспорта Рижской думы в понедельник, 21 марта.

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Судя по статистике 2021 года, за год в рижском общественном транспорте продали 2087 билетов для перевозки домашних животных на сумму 3111 евро.

Комитет оценил небольшой спрос и пришел к выводу, что он несоразмерен административным расходам на содержание этого вида билетов – поэтому экономически целесообразно будет отказаться от платы за проезд для животных.

При этом в силе остается требование, что в общественном транспорте на менее, чем 21 место, животных нужно перевозить в специальной сумке, переноске или клетке.

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