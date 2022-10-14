В общественном транспорте Риги планируется перейти только на часовые билеты

В рижском общественном транспорте планируется перейти только на часовые билеты, сообщил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения вице-мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам вице-мэра, это необходимо сделать, чтобы обеспечить пассажирам возможность пересадки с одного вида общественного транспорта на другой, а поставщику услуги не придется удлинять маршруты.

Кирсис сказал, что в ближайшие недели Рига презентует новое предложение проездных билетов в общественной транспорте и ценовой политики, сообщает агентство LETA.

Политик признал, что во время пандемии Covid-19 стремительно снизилось число пользователей общественного транспорта. Сейчас пассажиры возвращаются, но происходит это достаточно медленно.

Также Кирсис признал и то, что сейчас один из самых больших вызовов для городов в сфере общественного транспорта — высокие расходы на энергоресурсы. А изменение билетной политики — один из инструментов решения этой проблемы.