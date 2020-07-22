В общих помещениях школы ученики должны будут соблюдать дистанцию

В школьных местах общего пользования, таких как спортзал, столовая и коридоры, требования дистанцирования будут в силе, однако в рамках одного класса, который является более закрытой группой лиц, дистанцирование нужно будет соблюдать только в случае, если это объективно возможно, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки (МОН).

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Также в МОН подчеркнули, что самоуправления и руководство школ получат индивидуальную поддержку эпидемиологов Центра профилактики и контроля заболеваний, если заболеваемость в стране увеличится или в образовательном учреждении будет констатирован случай заражения Covid-19.

Как сообщалось, МОН пока не планирует устанавливать конкретный показатель заболеваемости, при котором надо переходить на режим частично удаленной или удаленной учебы. Этот вопрос планируется оставить в ведении самоуправлений.

Профсоюз и Латвийский союз самоуправлений пытались добиться, чтобы критический показатель заболеваемости устанавливался на национальном уровне, но МОН решило оставить это в ведении самоуправлений.

План действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации должна разрабатывать школа в сотрудничестве со своим учредителем - самоуправлением. Также в школах должна разъясняться и практиковаться личная гигиена, следует ввести алгоритм уборки и проветривания помещений и сообщать Центру профилактики и контроля заболеваний о лицах, побывавших за границей.