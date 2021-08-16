В общих школьных помещениях маски будут обязательны, в классах можно без них

С 1 сентября в школьных помещениях общего пользования маски должны носить все, а в классе можно будет работать без маски, рассказала в эфире "Delfi TV с Янисом Домбурсом" министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Новая консервативная партия").

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О том, будут ли маски обязательны для учеников 1–3 классов, министерство еще будет договариваться с Минздравом. Минздрав считает, что маски должны носить все школьники, а Министерство образования с этим не согласно.

Министерство образования настаивает также на том, чтобы вакцинированные и переболевшие учителя работали без масок, и на этот счет также ведется дискуссия с Минздравом.

Во вторник на заседании Кабмина будет решено, какие школьники продолжат обучение на дому, если родители откажутся от регулярного тестирования непривитого ребенка в школе.

В настоящее время предусмотрено, что в случае, если родители отказываются тестировать ребенка на Covid-19, обучение дома могут продолжать учащиеся 1-6-х классов. В свою очередь на следующем заседании Кабинета министров планируется принять решение, смогут ли продолжать обучение дома учащиеся 1-9-х классов, родители которых откажутся тестировать детей. Как пояснил министр, это уточнение необходимо, потому что основное образование является обязательным.

Говоря о регулярном тестировании учащихся, Муйжниеце пояснила, что анализы слюны необходимы для мониторинга, как это уже было весной. Результаты тестирования в период с 23 по 31 августа будут годны только для посещения школы 1 сентября, чтобы "выловить" бессимптомные случаи Covid-19 перед началом занятий. В свою очередь дальнейшее тестирование будет определять разработанный Минздравом алгоритм.

Со своей стороны председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага добавила, что было бы целесообразно оговорить в постановлении, что школы со 100%-ным или 90%-ным массовым иммунитетом к вирусу могут принять решение не носить маски в школе.

Также необходимо продлить переходный период, чтобы убедить привиться невакцинированных работников образования. Действующее постановление предусматривает, что с 1 октября работодатель имеет право принять решение об увольнении, если работник не привит от Covid-19, но организации работников образования хотят, чтобы период, когда очная работа разрешена с отрицательным тестом на Covid-19, был продлен до 31 декабря.