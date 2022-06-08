В одной из квартир Риги найдены истощенные котята: процесс спасения животных может занять три месяца

Рижанин Валтерс заметил в окнах дома на улице Пернавас истощенных котят, которых, по его мнению, необходима срочная помощь. Мужчина сообщил об увиденном приюту Ulubele, Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) и телевидению. Хоть PVD и отреагировало на заявление рижанина, оперативных действий и спасения животных не последовало — нужно пройти определенный "бюрократический путь", чтобы котят можно было изъять и доставить в Ulubele. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на передачу 4.studija на Латвийском телевидении (LTV).

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В своем письме журналистам Валтерс написал: "Не могу быть равнодушным, видя страдания животных и безразличие людей. Недалеко от остановки есть квартира, окна которой выходят на улицу. Видно, в каких ужасных условиях живут маленькие котята. Они грязные, истощенные, измученные блохами и сильной аллергией. Мне удалось встретить хозяйку квартиры, сначала она отрицала, что это ее животные, а потом начала обзываться нецензурными словами и закрылась в квартире".

Когда съемочная группа LTV прибыла по указанному в письме адресу, окна, в которых были замечены котята, были закрыты занавесками. О том, что в квартире находятся животные, свидетельствовал лишь запах на лестничной клетке. Дверь журналистам так никто и не открыл.

В приюте для животных Ulubele хорошо знают о ситуации на улице Пернавас, поскольку PVD проинформировала о возможном изъятии животных по этому адресу.

Тем временем, в руководитель Рижского управления PVD Гундарс Симановичс пояснил журналистам, что инспектор приезжал на улицу Пернавас, однако дверь ему никто не открыл. Инспектор подтвердил, что из квартиры идет запах не только мочи и фекалий животных, но и грязи от человека. Чиновники знают лишь имя владелицы котов. Ей оставлена просьба связаться со службой, однако женщина этого не сделала.

Для того, чтобы оценить условия содержания животных, инспекторы должны попасть в квартиру. Если человек не реагирует на первое письмо от PVD, высылается второе, но уже в виде предупреждения, с указанием конкретного времени встречи с представителями службы.

"Если этот человек не отреагирует, то, конечно, мы направим заявление в суд о принудительном взломе двери", — указал Симановичс.

Спасение животных от нерадивых хозяев может занять до трех месяцев. Симановичс пояснил, что у службы нет прав проникать в квартиру без санкции судьи или прокурора, поэтому прохождение бюрократического процесса занимает довольно много времени.

Могут ли голодающие и больные животные так долго ждать своего спасения? Несмотря на то, что приют Ulubele готов принять попавших в беду котят, ясно, что на данный момент закон не предусматривает оказание оперативной помощи замученным питомцам.

Как пояснила руководительница приюта Ulubele Илзе Джонсоне, эти дела рассматривает только PVD. Приют считает, что это неправильно, поскольку количество изымаемых животных резко сократилось — служба менее активно реагирует на заявления.

Глава Ulubules признала, что на это есть и объективная причина, ведь PVD не работает на выходных и в нерабочее время.

Джонсоне считает, что стука в дверь от инспектора и письма от PVD недостаточно для решения таких проблем. В подобных случаях следует реагировать быстро и оперативно, уверены в приюте.