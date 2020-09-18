В одной из рижских школ математику преподает папа ученика — больше некому

Ученики Рижской 40-й средней школы почти три недели учились без уроков математики. К началу учебного года там так и не смогли найти учителя математики для шестых классов. И проблему решили совершенно неожиданным образом, рассказывает программа "Сегодня вечером" LTV7.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Рижской 40-й средней школе 4 шестых класса. И они пока математику не учат — в этом году в школе просто некому ее преподавать. В школе говорят — искать учителя начали заранее. И даже был кандидат на эту должность, но он передумал. Впрочем, уже с завтрашнего дня математика вернется в расписание шестиклассников — благодаря папе одного из учеников. Его образование позволяет преподавать предмет в школе.

"Как агнец на заклание он предложил свою помощь. Будет нелегко. Потому что одно дело — согласиться на такой тяжкий труд. Другое дело — его изо дня в день осуществлять и работать учителем", — говорит директор школы Елена Ведищева.

Благодаря мужчине шестиклассники хоть и будут учить математику, но в сокращенном формате — уроков будет меньше. Это временный выход, поэтому школа продолжает поиски. В Риге на портале вакансий 11 объявлений касаются именно учителей математики.

В Министерстве образования о нехватке педагогов знают. Предлагают решать ситуацию двумя путями. Первое — делить неполные ставки между другими учителями-предметниками. Второй — отправлять педагогов учиться. В латвийских школах не хватает более 300 педагогов, сообщило 27 августа Министерство образования и науки. Самый большой спрос — на учителей математики, латышского и иностранного языка. При этом нагрузка уже работающих педагогов чрезвычайно велика, что усложняет введение индивидуального подхода. Причина нехватки кадров — и маленькие зарплаты, и непрестижность профессии.