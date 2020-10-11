В одном из дворов Зиепниеккалнса парковка без ведома жильцов стала платной

Стояночные места под окнами жителей одного из домов Зиепниеккалнса за одну ночь стали стоить 4 евро в сутки. Теперь тут заведует предприятие Cityparks. От подобного сценария не застрахованы и другие рижане, чьи дома стоят на частной земле, выяснило Русское вещание LTV7.

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Вокруг дома на улице Озолциема,12, корпус 5 появились две стоянки. Обе они находятся в ведении фирмы Cityparks.

Земля под этим домом — хозяйская. Жильцы платят за нее аренду. Но оказалось, что участок, где жильцы раньше парковали машины, к дому не относится. Владелец обоих объектов — предприятие Zemes īpašnieku ģilde. Его хозяин Нормунд Шлитке настроен категорично.

"Ленин умер более 100 лет назад, и земля не принадлежит народу — это частная земля, частная собственность. Это то же самое, что у вас есть квартира, а я каждый вечер там ночую или на вашей лестничной площадке! То, что владелец земли сказал, что впредь это арендовано Cityparks — это значит, что владелец земли просто сказал, что хватит бесплатно использовать землю, за которую землевладелец платит налоги", — заявил он.

Поскольку Cityparks — частное предприятие, исключений нет даже для инвалидов.

"Я ассистент инвалида, который живет в доме номер 12, корпус 5. Поставили знаки, теперь подъехать к клиенту или куда-то его увезти проблематично. Нельзя оставить машину на полчаса, чтобы сходить за клиентом! Cityparks не следует решениям Рижской думы и законам Латвии о том, что инвалиды могут стоять бесплатно", — рассказал ассистент проживающего в доме человека с особыми потребностями Улдис.