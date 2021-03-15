В официальном издании Гаркалне призвали не вакцинироваться от Covid-19: полиция начала проверку
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В издании Garkalnes Novada Vēstis была опубликована статья о "ковидиотизме" (то есть боязни заразиться коронавирусом), фактически агитирующая против прививок. Полиция начала проверку, сообщает Delfi.lv.

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В февральском номере издания вышла статья бывшего мэра Гаркалне Марциса Баузе-Крастиньша под названием "Здоровый образ жизни важен". Автор давал полезные советы по укреплению иммунитета, ссылаясь на Аюрведу и личного врача Брежнева, рекламировал БАД Chyanaprashu и иронизировал над коронавирусом. Со ссылкой на некоего израильского врача он рекомендовал читателям средство от заболевания kovidiotismus vulgaris и говорил о неотвратимости естественного отбора. Выражал Баузе-Крастиньш и сомнения в полезности масок.

В конце статьи он упоминает некоего друга, который прислал ему список "риторических вопросов юридического характера". Это рекомендации, что нужно делать, если вдруг заставят вакцинироваться от Covid-19. Баузе-Крастиньш предлагает требовать все документы о самой вакцине и о человеке, который будет делать прививку — например, документ о его образовании и сертификат об отсутствии Covid-19. После того, как получены документы, автор рекомендует потребовать образец вакцины и сдать его на химический анализ воды в Центр среды, геологии и метеорологии.

Журналисты Delfi нашли этого "друга", который давал идентичные советы в чате Telegram, где собралось 600 человек. Логин этого человека в Telegram — QanonLatvia (Qanon — распространенная в США теория заговора о том, что правит некая тайная и могущественная клика сатанистов-педофилов, включающая в себя лидеров Демократической партии, которой героически противостоит Дональд Трамп). Марцис Баузе-Крастиньш тоже состоит в этом чате.

Позднее Баузе-Крастиньш отозвал статью и принес извинения, что выразил свое личное мнение в муниципальном издании.


Более подробно о ситуации можно почитать здесь.

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