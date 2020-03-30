В Огре 17 работников неотложной помощи отправлены на карантин

В Огрской больнице сразу 17 работников Службы неотложной помощи помещены под карантин, рассказал в передаче Dr. Apinis на канале RīgaTV 24 председатель правления больницы Дайнис Шировс.

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Он пояснил, что речь идет о домашней самоизоляции, которая потребовалась после того, как у двоих доставленных за последние дни пациентов в итоге был выявлен коронавирус. Помещения были продезинфицированы, все меры предосторождности приняты. Однако Шировс призвал понять, что на данный момент медики находятся "на первом рубеже обороны".

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом в стране инфицировано 376 человек.

Положительный результат выявлен в 2,6% случаев, уровень распространения Covid-19 в Латвии — 19,6 случаев на 100 000 человек населения.