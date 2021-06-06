Строительство стены для скалолазания на водонапорной башне в Огре обойдется в 589 000 евро, свидетельствует информация на домашней странице самоуправления Огрского края.

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Средства на строительство скалодрома по запросу Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) выделило правительство.

Необходимая сумма предусмотрена в рамках распоряжения о поддерживаемых муниципальных инвестиционных проектах высокой готовности, связанных с преодолением кризиса Covid-19 и восстановлением экономики.

В Огре у водонапорной башни появятся сразу две стены для скалолазания.Один скалодром планируется создать у основного здания башни для спортсменов и альпинистов, а у вспомогательного корпуса — скалодром с меньшей степенью сложности для детей и молодежи.

Вдоль стен башни будет уложено прорезиненное амортизирующее покрытие и амортизирующие маты, а под детской стенкой для скалолазания — только амортизирующие маты. Территория вокруг башни будет благоустроена. Здесь создадут парковку, дороги, пункт проката оборудования в типовом контейнере, протянут освещение, установят объекты среды, декоративные насаждения, урны, скамейки, велошативы, смотровые площадки, биотуалеты. Скалодром будет огорожен.

Общая стоимость проекта составляет 589 000 евро, из которых муниципальное софинансирование — 15% стоимости проекта или 88 350 евро.