В Огре останется одна средняя школа

В школьной сети Огре планируются значительные изменения – в городе останется только одно учреждение среднего образования, Огрская государственная гимназия. Здесь будут учиться около шестисот учеников 10-12-х классов, пишет газета Diena.

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Огрскую 1-ю среднюю школу преобразуют в основную школу Кална, через пару лет Яуногрская средняя школа также потеряет свой нынешний статус. Уже в этом году эти школы не приняли 10-е классы, а гимназия — 7-е классы.

Для того, чтобы разместить всех старшеклассников Огре в одном месте, на улице Гунара Астры строят новый комплекс Огрской государственной гимназии за 26 миллионов евро.

Правда, из-за подорожания материалов и сложностей при прокладке коммуникаций строительство, которое должно было завершиться к новому учебному году, затормозилось.

Строители обещают, что учеба в новом корпусе начнется уже во второй половине года, а пока что будут использоваться старое здание гимназии и Огрской 1-й средней школы. После переезда в новый комплекс в бывшем здании разместится Огрская центральная основная школа.